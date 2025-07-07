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17:25, 7 июля 2025Мир

Названы последствия приостановки помощи США для Украины

Conversation: Приостановка помощи помешает атакам Украины по линиям снабжения РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Приостановка военной помощи США помешает Украине совершать атаки на российские линии снабжения. Об этом сообщает Conversation.

«Это также ограничивает возможность Украины атаковать российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта», — говорится в материале.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп «не спешит отменять» решение о приостановке помощи, несмотря на исходящий из Киева протест.

Ранее стало известно, что эскалация атак Украины на гражданские районы Донецкой народной республики раскрывает растущее отчаяние Киева. Отмечается, что Киев выбрал тактику атак на мирное население из-за неспособности остановить наступление.

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