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18:34, 7 июля 2025Моя страна

Парад невест впервые прошел в российском городе

Посвященный Дню семьи, любви и верности парад невест впервые прошел в парке Сочи
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Парад невест, посвященный Дню семьи, любви и верности впервые прошел в парке «Ривьера» в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

В параде смогли принять участие женщины всех возрастов, у которых были свадебные платья, фата и букеты. На мероприятие разрешалось брать женихов или мужей.

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Участницы парада в российском городе прошлись по центральной аллее парка, прокатились на аттракционе «Свадебная карусель», приняли участие в мастер-классах и танцевальном флешмобе. Завершила мероприятие фотосессия на аллее роз.

В оргкомитете пояснили, что главная цель парада — укрепить и повысить общественную ценность таких понятий, как семья, брак, замужество и материнство.

Ранее россияне назвали самые желанные подарки на День семьи, любви и верности. Наиболее популярным вариантом стал букет из ромашек — символ праздника.

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