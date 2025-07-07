Парад невест впервые прошел в российском городе

Посвященный Дню семьи, любви и верности парад невест впервые прошел в парке Сочи

Парад невест, посвященный Дню семьи, любви и верности впервые прошел в парке «Ривьера» в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

В параде смогли принять участие женщины всех возрастов, у которых были свадебные платья, фата и букеты. На мероприятие разрешалось брать женихов или мужей.

Участницы парада в российском городе прошлись по центральной аллее парка, прокатились на аттракционе «Свадебная карусель», приняли участие в мастер-классах и танцевальном флешмобе. Завершила мероприятие фотосессия на аллее роз.

В оргкомитете пояснили, что главная цель парада — укрепить и повысить общественную ценность таких понятий, как семья, брак, замужество и материнство.

Ранее россияне назвали самые желанные подарки на День семьи, любви и верности. Наиболее популярным вариантом стал букет из ромашек — символ праздника.

