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18:17, 7 июля 2025Россия

Появились первые кадры с телом покончившего с собой экс-министра транспорта Старовойта

Mash опубликовал кадры с выносом тела Старовойта с места самоубийства
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились первые кадры с телом покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На записи видно, как сотрудники экстренных служб в черном пакете выносят тело погибшего. Судя по видео, оно находилось в кустах недалеко от парковки, где остался автомобиль Tesla экс-главы Минтранса.

Ранее стало известно, что Старовойта опознала его ассистентка, с которой, по данным СМИ, политик в последний год состоял в отношениях.

Сообщения о самоубийстве экс-главы Минтранса Старовойта появились 7 июля — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Тело политика на парковке в Одинцове нашла личная охрана, которой он отправил сообщение где и когда его забрать. По неподтвержденным официально данным, рядом с телом погибшего нашли наградной пистолет.

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Политолог Евгений Минченко связал отставку Старовойта с поста министра транспорта с периодом его работы на посту губернатора Курской области. Эксперт напомнил, что до этого с должности главы региона был смещен Алексей Смирнов, который занимал в администрации политика пост замглавы региона, а после непродолжительного руководства приграничным субъектом стал фигурантом уголовного дела о хищении одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений.

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