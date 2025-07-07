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09:40, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали пять связанных с вредоносным ПО мошеннических уловок

МВД: Мошенники от имени оператора связи предлагают установить вредоносное ПО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники заставляют россиян установить вредоносное программное обеспечение (ПО) на устройства под различными предлогами. Пять распространенных уловок злоумышленников, связанных с этим видом обмана, перечислило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции Росии».

Как отмечается в сообщении, аферисты представляются операторами связи и просят установить некую программу, чтобы якобы внести изменения в приложение банка. При этом злоумышленники пугают собеседника, что, если он не последует их рекомендациям, то останется без связи или не сможет совершать банковские операции.

Также мошенники пишут россиянам от имени сотрудников банка и правоохранительных органов. Они также просят скачать программу, чтобы, например, перевести деньги на безопасный счет или проверить бонусы. МВД уточнило, что в этом случае аферисты манипулируют страхом потенциальной жертвы потерять деньги.

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Кроме того, рассказали в ведомстве, мошенники, вступая в переписку, называют себя сотрудниками МФЦ, Пенсионного фонда или портала «Госуслуги». Они предлагают обновить социально значимое приложение, например, электронную медицинскую карту, записаться на прием или подтвердить данные. При этом аферисты, отметили в МВД, могут попросить код из СМС.

Наконец, киберпреступники убеждают установить вредоносные программы, обращаясь к жертвам от лица их знакомых или коллег. В этом случае они отправляют россиянам файлы и убеждают собеседников, что в них находится интересный или важный для них контент. Например, в файле, по их словам, может быть важное видео или документ.

В ведомстве подчеркнули, что все файлы в таких мошеннических схемах будут иметь расширение .apk.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать абитуриентов, представляясь сотрудниками вузов. Они отправляют будущим студентам фишинговые ссылки на сайт, замаскированный под «Госуслуги».

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