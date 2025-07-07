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21:30, 7 июля 2025Бывший СССР

Украинцы обвинили Зеленского во лжи о событиях на фронте

ТАСС: Украинцы обвиняют Зеленского в искажении информации о ситуации на фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Жители Украины обвиняют власти страны в искажении информации о ситуации на фронте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал собеседника агентства, украинцы выражают недовольство президентом Владимиром Зеленским и его офисом в комментариях под публикациями о происходящем в селе Меловое в Харьковской области.

Ранее украинский лидер высказался о положении украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Он также отметил, что Украине необходимо увеличить количество разных типов беспилотников для противостояния российским военнослужащим.

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