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12:45, 7 июля 2025Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.

По данным портала, за час на работу сервиса пожаловались более 100 пользователей. Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

В частности, пользователи отмечали сбой в работе мобильного приложения и проблемы с оповещениями. Неполадки возникли у владельцев устройств на операционной системе Android, iOS, Windows и других.

Причины произошедшего не уточняются.

Ранее стало известно, что сбой произошел в работе Telegram и WhatsApp. Отмечалось, что на неисправную работу мессенджеров пожаловались более четырех тысяч человек за час. По словам пользователей, у них не приходили сообщения и не загружались медиафайлы.

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