Пушков: Милитаризация Германии Мерцем открывает ящик Пандоры

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале предостерег Германию от повторения пути Третьего Рейха из-за активной милитаризации, которую проводит нынешний канцлер Фридрих Мерц.

Таким образом он прокомментировал призыв руководителя фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана о том, чтобы дать Берлину доступ к французскому или британскому ядерному потенциалу.

Пушков напомнил, что подобные требования — не простые слова, поскольку политик является членом фракции правящей партии ФРГ. «Затеянная Мерцем милитаризация Германии 3.0 (по следам имперской Германии и Третьего Рейха) открывает подлинный "ящик Пандоры"», — подчеркнул сенатор.

Ранее новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Франции пора перестать бряцать оружием и разжигать в Европе предвоенные настроения. Она также заявила, что Париж закрепился в роли главного милитариста Европы.