Военкомат на Украине приостановил свою деятельность из-за ситуации в стране

Винницкий ТЦК приостановил работу из-за напряженной ситуации в стране

Винницкий территориальный центр комплектования [ТЦК, аналог военкомата на Украине] приостановил свою деятельность по основному адресу расположения «из-за напряженной ситуации в стране». Заявление ведомства передает «Страна.ua».

В заявлении военкомата отмечается, что приостановка работы связана также с попыткой обеспечить безопасность и здоровье граждан, поэтому вопросы медицинского обеспечения, социальных и других вопросов будут решаться по другим адресам.

Как отмечает издание, решение на самом деле может быть связано с участившимися ударами по украинским ТЦК, поэтому Винницкий военкомат и отделил мобилизационные функции от других.

Ранее стало известно, что жители Украины начали делиться с представителями Вооруженных сил России координатами ТЦК для дальнейших ударов по ним.