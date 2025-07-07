Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 7 июля 2025Бывший СССР

Военкомат на Украине приостановил свою деятельность из-за ситуации в стране

Винницкий ТЦК приостановил работу из-за напряженной ситуации в стране
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Винницкий территориальный центр комплектования [ТЦК, аналог военкомата на Украине] приостановил свою деятельность по основному адресу расположения «из-за напряженной ситуации в стране». Заявление ведомства передает «Страна.ua».

В заявлении военкомата отмечается, что приостановка работы связана также с попыткой обеспечить безопасность и здоровье граждан, поэтому вопросы медицинского обеспечения, социальных и других вопросов будут решаться по другим адресам.

Как отмечает издание, решение на самом деле может быть связано с участившимися ударами по украинским ТЦК, поэтому Винницкий военкомат и отделил мобилизационные функции от других.

Ранее стало известно, что жители Украины начали делиться с представителями Вооруженных сил России координатами ТЦК для дальнейших ударов по ним.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

    Врач призвал отказаться от мочалки в душе

    Российские военные нанесли удары по военным объектам на Украине

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

    Пассажиров российского аэропорта предупредили о недоставке багажа

    У российского поселка рухнули два моста и отрезали его от цивилизации

    Превосходство БРИКС над другими объединениями объяснили

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Музыкант Rolling Stones Луис Жардим умер в день своего рождения

    Военкомат на Украине приостановил свою деятельность из-за ситуации в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости