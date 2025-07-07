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13:19, 7 июля 2025Бывший СССР

Военкор раскрыл детали взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

Военкор Коц рассказал о взятии села Дачное в Днепропетровской области
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятию села Дачное в Днепропетровской области — первого населенного пункта региона, перешедшего под контроль Вооруженных сил РФ — поспособствовали подразделения российской группировки войск «Центр». Об этом рассказал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Подразделения российской группировки войск "Центр" выбили противника из населенного пункта Дачное Днепропетровской области... Это первый населенный пункт на Днепропетровщине, освобожденный российской армией», — сказано в сообщении

Подчеркивается, что населенный пункт Дачное расположен на берегу реки Волчья у самой границы с Донецкой народной республикой. Также сообщается, что группировка «Север» освободила село Бессаловка в Сумской области, расширив буферную зону вокруг российского села Теткино.

Минобороны России сообщило о взятии села Дачное 30 июня. По сообщению ведомства, в операции участвовали военнослужащие 114-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России.

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