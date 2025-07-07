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16:10, 7 июля 2025Бывший СССР

Военный аналитик объяснил цели ударов России по военкоматам на Украине

Военный аналитик Рожин заявил, что украинцы приветствуют удары ВС России по ТЦК
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный аналитик Борис Рожин объяснил цели ударов Вооруженных сил (ВС) России по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине. Он заявил газете «Взгляд», что украинцы приветствуют атаки на эти объекты.

Одной из задач ВС РФ спикер назвал нарушение мобилизационной кампании в республике. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил он.

Собеседник отметил, что жители страны не хотят вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже за деньги. Сотрудники ТЦК буквально охотятся за мужчинами на улицах.

По его словам, из этого вытекает вторая цель — влияние на отношение украинцев к России. «Они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», — уточнил Рожин.

Третьей задачей ударов он назвал создание для Киева дополнительных расходов. По мнению аналитика, украинские власти постараются рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты, для чего потребуются деньги.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по ТЦК в Харькове. В результате ликвидировано около 35 военных.

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