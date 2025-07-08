Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:43, 8 июля 2025Ценности

Анна Седокова показала полуобнаженную грудь на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фото в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя певица поделилась снимками, где позирует, сидя на полу рядом с корзиной с розами. Она предстала перед камерой в красном костюме в белую клетку, который включал в себя кроп-топ с глубоким декольте и мини-шорты. В то же время артистка уложила волосы в низкий хвост и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

В свою очередь, на одном из кадров, размещенных в сторис, знаменитость наклонилась, продемонстрировав полуобнаженную грудь.

Ранее в июле российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась в рваном боди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство Путиным и пообещал небольшой сюрприз

    РФС принял решение по делу «Торпедо»

    Советская актриса раскритиковала визит Инстасамки в Общественную палату

    В Подмосковье выпал град размером с куриное яйцо

    Легендарные актеры Майкл Дуглас, Джек Николсон и Брюс Уиллис потрясли мир уходом из кино. Что известно об их жизни?

    Захарова прокомментировала издевку посольства ФРГ над флагом СССР

    Врач оценил шансы вернуть интерес к сексу после менопаузы

    Макрон пообещал никогда не уходить с Украины

    Венгрия задумалась о замене российской нефти на поставки через Одессу

    Мужчина расправился с женой и попался из-за использования редкого транквилизатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости