Анна Седокова показала полуобнаженную грудь на фото

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фото в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя певица поделилась снимками, где позирует, сидя на полу рядом с корзиной с розами. Она предстала перед камерой в красном костюме в белую клетку, который включал в себя кроп-топ с глубоким декольте и мини-шорты. В то же время артистка уложила волосы в низкий хвост и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

В свою очередь, на одном из кадров, размещенных в сторис, знаменитость наклонилась, продемонстрировав полуобнаженную грудь.

Ранее в июле российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась в рваном боди.