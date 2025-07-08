БПЛА ВСУ попали под удар армии России на одном из ключевых направлений

БПЛА ВСУ попали под удар в боях за Часов Яр

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под удар армии России и ее беспилотников в боях за Часов Яр. Об этом пишет Telegram-канал «Южный рубеж».

«Воздушные бои в небе над Часовым Яром. Операторы дронов Южной группировки войск уничтожают БПЛА ВСУ», — отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России контролируют большую часть территории Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что российские войска в настоящее время наступают на южном фланге ВСУ в Часовом Яре. Также продолжаются бои у села Ступочки.