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14:00, 8 июля 2025Моя страна

Любопытный краб развлекся с айфоном россиянки и стал звездой соцсетей

Shot: Упавший на дно моря в Туапсе iPhone 13 записал видео с крабом
Алина Черненко

Россиянка во время катания на сапе в Туапсе уронила в воду свой iPhone 13, который на дне случайно записал видео с крабом. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Гаджет был в специальном вакуумном пакете, куда его положила туристка перед тем, как отправиться на прогулку по акватории Черного моря. После падения он опустился на глубину десять метров и пролежал там около пяти часов.

Любопытный краб некоторое время развлекался с упавшим айфоном, трогая клешней экран, а потом стал звездой соцсетей. Спасти гаджет помогли водолазы, попросив за услугу 8000 рублей.

Ранее лиса угостилась телефоном жителя Камчатки, украла его и записала свой побег на видео. На размещенных в сети кадрах дикое животное сначала смотрит на мужчину, протягивающего ей свой гаджет, а потом неожиданно хватает его, сбегая подальше от человека.

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