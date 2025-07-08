DN: Охранники премьера Швеции случайно отправляли данные о нем в открытый доступ

Охранники премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона несколько лет случайно отправляли данные о его местоположении в открытый доступ. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter (DN).

Все дело в фитнес-приложении Strava, которым пользовались телохранители премьера для своих пробежек. По данным издания, они несколько лет загружали туда маршруты, «по которым было нетрудно отследить перемещение премьера и места, в которых он останавливался».

Отмечается, что в результате утечек могли быть раскрыты домашний адрес Кристерссона, маршруты, по которым он обычно ездит, а также места его ночевок в заграничных поездках. DN указывает, что профили телохранителей были открытыми, в них содержалась информация в том числе об их роде деятельности.

В январе военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) Франции раскрыли данные о патрулировании стратегически важных субмарин с ядерным оружием из-за того, что пользовались фитнес-приложением Strava. В частности, история раскрылась на базе французских ВМС на острове Лонг в гавани Бреста, где переносящие ядерное оружие подлодки должны были учиться скрываться и отрабатывать маневры по незаметному нанесению ядерного удара. Для дополнительной скрытности все военнослужащие, согласно предписаниям, обязаны сдавать телефоны, что не было сделано, военные брали их с собой.