Французские военнослужащие раскрыли данные о ядерном оружии из-за фитнес приложения

Le Monde: военнослужащие Франции раскрыли данные о субмаринах с ядерным оружием

Военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) Франции раскрыли данные о патрулировании стратегически важных субмарин с ядерным оружием из-за того, что пользовались фитнес-приложением Strava. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Наше расследование показывает, что несколько подводников непреднамеренно раскрывают в Интернете информацию о темпах патрулирования [ядерных лодок]. Ошибка связана с использованием приложения Strava, которое позволяет записывать спортивные результаты и публиковать, делясь информацией в сети», — отмечается в материале издания.

В частности, история раскрылась на базе французских ВМС на острове Лонг в гавани Бреста, где переносящие ядерное оружие подлодки должны были учиться скрываться и отрабатывать маневры по незаметному нанесению ядерного удара. Для дополнительной скрытности все военнослужащие обязаны сдавать телефоны, чего не было сделано согласно предписаниям, и они брали их с собой во время плаваний.

24 марта 2022 года Франция приняла решение увеличить присутствие атомного флота в Атлантике и перебросила несколько атомных субмарин для патрулирования на фоне кризиса на Украине. В последний раз Франция направляла в море сразу три субмарины во время американо-советского противостояния за 10 лет до окончания холодной войны.