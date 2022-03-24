Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция перебросила в Атлантику две атомные подводные лодки

Франция увеличивает присутствие атомных субмарин в Атлантике

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Франция увеличивает присутствие атомного флота в Атлантике и перебросила несколько атомных субмарин для патрулирования на фоне кризиса на Украине. Об этом сообщает Le Telegramme.

По данным газеты бретонского порта, две из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, чтобы поддержать единственное судно, которое обычно находится в постоянном патрулировании под Атлантикой. В последний раз Франция направляла в море сразу три субмарины во время американо-советского противостояния за 10 лет до окончания холодной войны.

Материалы по теме:
«Даже у жестокости должен быть смысл» Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
«Даже у жестокости должен быть смысл»Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
19 марта
«Победа легкой не бывает» Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
«Победа легкой не бывает»Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
00:00

В издании отмечают, что отправка подлодок на патрулирование «не является предметом какого-либо официального сообщения». «Позиция Франции по этому вопросу — не раскрывать ничего о своих средствах ядерного сдерживания, тем более в ходе диалога, поддерживаемого с Россией», — написали в газете.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале операции в Донбассе.

27 февраля российский лидер на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Он отметил, что страны НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о невозможности рассчитываться за газ в рублях
В «Мире» прокомментировали работу карт в Apple Pay
Российские предприниматели столкнулись с проблемами при оплате аренды
Сервис PlayStation сломался после обновления
Стал известен план Байдена в отношении украинских беженцев
Финляндия вышлет Украине дополнительную военную помощь
Минобороны оценило угрозу для Европы от биолабораторий на Украине
Психолог перечислил признаки панической атаки
Минобороны назвало приоритет США в работе украинских лабораторий
Минобороны показало карту биолабораторий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.