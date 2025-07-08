Политолог назвал возможный сценарий окончания конфликта на Украине

Политолог Унал: Конфликт на Украине закончится на фронте

В нынешних геополитических условиях конфликт на Украине завершится на фронте, а не путем ведения переговоров. Возможный сценарий окончания конфликта в разговоре с ТАСС назвал турецкий политолог, профессор анкарского университета «Башкент» Хасан Унал.

«Из тех данных, которые я нахожу, читаю, можно сделать вывод, что украинская армия изношена до крайней степени. (...) Я думаю, Украина не сможет так долго продолжать», — заявил он. Как полагает эксперт, в какой-то момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) станут неспособны сражаться дальше — крупные подразделения будут сдаваться, в то время как другие будут продолжать воевать на определенных участках.

При этом, считает Унал, достичь урегулирования конфликта за столом переговоров не получится из-за позиции некоторых европейских государств. «Если бы европейские государства встали на позиции американского президента Дональда Трампа по Украине, то проблема была бы решена. Был бы реализован переговорный процесс, обсуждались бы условия, сделка, гарантии. Но европейские страны оказались полны решимости продолжать войну, несмотря на Америку», — высказался политолог.

По его словам, балтийские страны, а также Польша, считают, что в случае, если РФ «получит желаемое на Украине, то потом придет и оккупирует их». Однако, если конфликт продлится еще год или два, и нынешние правительства в Европе уйдут и сменятся на другие, есть вероятность, что Великобритания, Франция и ФРГ выберут путь переговоров, предположил Унал.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина столкнулась с большими проблемами и может добиться завершения конфликта только путем переговоров. На это указывает состоявшийся разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, добавил он.