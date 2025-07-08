Популярный турецкий блогер покорил Урал и удивился одному факту

KP.RU: Турецкий блогер покорил Урал и не понял, почему там мало русских туристов

Популярный турецкий блогер Юсуфджан Каракоч снял серию ярких видео о Пермском крае и вызвал бурную реакцию в соцсетях. Его ролики о красотах Урала — видах с горы Ветлан, путешествиях по Усьве и Вишере, кадрах с Усвинскими столбами — за считанные дни собрали сотни тысяч просмотров, передает KP.RU.

В одном из видео Юсуфджан стоит на вершине горы и искренне удивляется малому числу туристов. «Я как турок приехал на Урал. И сейчас здесь кроме меня никого нет! Я не понимаю - где все эти русские? Куда уехали? Такая страна красивая и огромная, и никто не путешествует по своей родине. Это просто невероятно!» — сказал он.

Зрители со всего мира оставляют восторженные комментарии. А местные признались, что сами впервые увидели такие места благодаря роликам иностранца.

В интервью с изданием, Юсуф рассказал, что ему 24 года и он родом из Стамбула. В Россию молодой человек приехал учиться на инженера в МАИ, поскольку с детства мечтал о космосе. За четыре года он выучил русский, влюбился в природу страны и начал активно путешествовать. Так родился его блог, в котором он показывает Россию глазами иностранца.

Особенное впечатление на него произвели уральская природа и река Чусовая. «Природа здесь настолько чистая и сильная, что невольно ощущаешь уважение и восхищение. Эти места - настоящие сокровища, о которых мало кто знает. Я сам родом из Стамбула, но, несмотря на то что я из мегаполиса, именно в уральской тишине я нахожу настоящее спокойствие и вдохновение», — признался блогер.

Сначала его родные переживали за его поездку в Россию, но теперь, по словам Юсуфа, «сами мечтают сюда приехать».

В заключение турецкий блогер признался, что главная цель его путешествий — вдохновить людей, показать Россию глазами иностранца и помочь россиянам взглянуть на родную страну по-новому.

Ранее переехавший в Россию голландец Махил Снейп определил отличие между русскими девушками и его землячками. По его наблюдениям, русские трепетно относятся к своему возрасту, поэтому не следует задавать им вопросы на эту тему.