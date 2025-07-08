Путин назвал стратегический приоритет России

Путин назвал поддержку многодетной семьи стратегическим приоритетом России

Президент России Владимир Путин назвал поддержку многодетной семьи стратегическим приоритетом страны. Об этом он заявил в обращении к участникам свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

«Поддержка большой и крепкой многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России», — сказал президент.

Путин подчеркнул важность дальнейшей эффективной работы над мерами демографической, экономической и социальной политики, а также укрепления сотрудничества органов власти с общественными и религиозными объединениями.