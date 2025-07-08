Резко затормозившему в Петербурге россиянину проломили череп

В Петербурге россиянину проломили череп за резкое торможение на перекрестке

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за нападения на водителя в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным издания, 8 июля на пересечении улицы Светлановского и проспекта произошел дорожный конфликт после того, как 34-летний водитель резко затормозил. Ехавший сзади мужчина вспылил и кинулся на водителя с кулаками. Он сломал ему нос, нанес сотрясение мозга и проломил череп. Пострадавшего доставили в больницу, он в тяжелом состоянии.

Нападавшим оказался 22-летний житель Выборгского района. Он был задержан и находится под подпиской о невыезде. Весной этого года он привлекал внимание полиции по делу об умышленном повреждении имущества.

Ранее в Ростовской области мужчина вышел из машины посреди дороги и набросился на беременную женщину.