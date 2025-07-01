Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:12, 1 июля 2025Россия

Россиянин вышел из машины посреди дороги и набросился на беременную женщину

Mash: В Ростовской области автомобилист набросился на беременную женщину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ростовской области мужчина вышел из машины посреди дороги и набросился на беременную женщину. У россиянки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, пишет Don Mash в своем Telegram.

По данным канала, жительница российского города ехала вместе с сыном на пассажирском сиденье. Со слов водителя, когда она остановилась перед светофором на перекрестке, из стоявшей сзади Kia выбежал пассажир, открыл дверь ее машины и начал бить ее по голове, при этом выкрикивая оскорбления.

В чем суть дорожного конфликта — не уточняется. На опубликованных каналом кадрах мужчина высказывал возмущение тем, что он едет в машине, груженой водой, и призвал россиянку «ехать спокойно». Пострадавшая тем временем написала заявление в полицию, ведется разбирательство.

Ранее жительница Краснодара ударила в живот прохожую, спокойно пошла дальше и попала на видео. Сообщалось, что этот случай не единственный в городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

    Открыта удивительная польза кишечных бактерий

    Отцом изнасилованного в детском лагере 10-летнего мальчика оказался участник СВО

    Еще одна сестра Ким Кардашьян неожиданно раскрыла правду о пластике

    Азербайджан высказал позицию по задержаниям российских журналистов

    Роман Ротенберг нашел новую работу

    В России отреагировали на слова канцлера ФРГ о ядерном зонтике Европы

    В Дании решили призывать в армию женщин

    Россиянка при помощи каната переместила зубами трехтонный автомобиль и побила рекорд

    Ставки по вкладам в России упали еще сильнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости