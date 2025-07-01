Россиянин вышел из машины посреди дороги и набросился на беременную женщину

Mash: В Ростовской области автомобилист набросился на беременную женщину

В Ростовской области мужчина вышел из машины посреди дороги и набросился на беременную женщину. У россиянки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, пишет Don Mash в своем Telegram.

По данным канала, жительница российского города ехала вместе с сыном на пассажирском сиденье. Со слов водителя, когда она остановилась перед светофором на перекрестке, из стоявшей сзади Kia выбежал пассажир, открыл дверь ее машины и начал бить ее по голове, при этом выкрикивая оскорбления.

В чем суть дорожного конфликта — не уточняется. На опубликованных каналом кадрах мужчина высказывал возмущение тем, что он едет в машине, груженой водой, и призвал россиянку «ехать спокойно». Пострадавшая тем временем написала заявление в полицию, ведется разбирательство.

Ранее жительница Краснодара ударила в живот прохожую, спокойно пошла дальше и попала на видео. Сообщалось, что этот случай не единственный в городе.