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10:05, 25 апреля 2025Россия

Россиянка ударила в живот прохожую, спокойно пошла дальше и попала на видео

Mash: Жительница Краснодара ударила в живот прохожую и ушла
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Краснодара ударила в живот прохожую и спокойно пошла дальше. Момент нападения попал на видео, ролик опубликовал Kub Mash в своем Telegram.

Как видно на кадрах, россиянка в красном жилете шла вдоль по тротуару, а ей навстречу двигалась девушка с телефоном в руках. Когда расстояние между ними сократилось, женщина внезапно нанесла молодой россиянке удар под дых, после чего с невозмутимым видом продолжила свой путь.

По данным канала, этот случай не единственный в городе. Со слов очевидцев, женщину неоднократно замечали за избиением случайных прохожих.

Ранее у жителя Санкт-Петербурга развилась опасная инфекция после укуса прохожего. Мужчине назначили операцию, после которой он уже не пришел в сознание.

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