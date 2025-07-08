Россиян предупредили об опасности сдачи в аренду банковских карт

Сообщения о взятии в аренду банковских карт распространяют аферисты

В соцсетях россиянам начали предлагать взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты банков. За это гражданам обещают высокое вознаграждение и юридическую безопасность.

Подобные сообщения рассылают мошенники. В реальности такая сделка грозит клиентам банков попаданием под уголовную статью, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Это является дропперством.

В ведомстве объяснили, что так аферисты ищут дропперов для вывода денег, полученных преступным путем. Согласие на взаимодействие со злоумышленниками грозит не только блокировкой счета и потерей денег на карте, но и уголовной ответственностью.

Так, за предоставление данных карты или счета мошенникам наказание составит до трех лет лишения свободы, а за покупки номеров карт для проведения незаконных переводов — до шести лет заключения. Это будет квалифицировано как соучастие в преступлении.

При этом похожая схема действовала в прошлом году. Тогда россиянам предлагали продать личный кабинет или банковскую карту. В МВД также предупреждали об опасности этих действий. «Продав свою ненужную пластиковую карту, вы можете оказаться не просто жертвой мошенников, но и соучастником преступления. За сбыт средств платежей (банковских карт) граждане несут уголовную ответственность по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации», — указывали в ведомстве.

Опровержение безопасности подобных сделок распространилось в российских СМИ. О мошенниках предупредили «Прайм», «МК», KP.RU и другие издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».