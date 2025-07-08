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05:10, 8 июля 2025Бывший СССР

СБУ начала преследовать жителей Херсона за связь с Россией

ТАСС: СБУ стала преследовать в Херсоне связанных с российскими властями жителей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) преследуют жителей города Херсона, которые могли быть связаны с российскими властями в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным собеседника агентства, зачастую людям вменяют то, чего они вовсе не совершали. Уточняется, что скорее всего, это делается с целью запугивания населения. Кроме того, такой шаг направлен на уменьшение рисков контакта пророссийски настроенных граждан в тех регионах, где еще у власти находятся пособники киевских властей, добавили силовики.

Ранее стало известно о страхе чиновников приезжать в Херсон. Сообщается, что город стал прифронтовым: там повсюду размещаются боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом местная администрация существует только де-юре. При этом социальные проблемы города не решаются, в связи с чем постоянно возникают перебои с электро- и водоснабжением.

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