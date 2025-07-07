Стало известно о страхе чиновников приезжать в Херсон

ТАСС: Администрация Херсона существует только де-юре, чиновники боятся приезжать

Херсон стал прифронтовым городом, где повсюду размещаются боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом администрация города существует только де-юре. Об этом стало известно ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что Херсон уже давно превратился в прифронтовой город, где повсеместно размещаются боевики ВСУ, в многоэтажных зданиях оборудованы пункты управления БПЛА, установлены ретрансляторы и станции радиоэлектронной борьбы.

При этом значительное число жителей покинуло Херсон и прибрежные населенные пункты. Администрация города существует формально, однако большинство чиновников проживают в Николаеве и опасаются приезжать в Херсон.

Он добавил, что в городе социальные проблемы не решаются, постоянно возникают перебои с электро- и водоснабжением.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что жителям оккупированного ВСУ Херсона приходится прятаться от сотрудников ТЦК (аналог военкомата), чтобы не попасть на фронт, они ждут возвращения российских войск. По его словам, из-за «охоты» военкомов на мужчин местные жители давно обмениваются опытом, как избежать насильной мобилизации, не попадаясь на глаза ТЦК.