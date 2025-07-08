Российский журналист слил закрытую базу таможни и попал под следствие

СК возбудил дело в отношении журналиста Атасунцева

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Атасунцева. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Следователи считают, что журналист причастен к распространению закрытой базы таможенных органов. Известно, что 7 июля Западное следственное управление на транспорте СК просило арестовать Атасунцева, но производство по материалу прекратили. Мужчину обвиняют в незаконном получении и разглашении налоговой тайны. Дело было возбуждено в мае 2025 года. Предварительно, оно связано с расследованием издания «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов) о способах попадания санкционных товаров в Россию.

Ранее МВД России объявило в розыск журналистку издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Аллу Константинову (внесена в список иноагентов в России). До этого в отношении журналистки было возбуждено дело о нарушении требований к иностранным агентам.