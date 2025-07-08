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11:35, 8 июля 2025Силовые структуры

Суд приговорил воевавшего ради миллиона рублей против России бойца Грузинского легиона

Воевавшего за ВСУ грузинского наемника Эрадзе заочно приговорили к 14 годам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Донецке суд заочно приговорил к 14 годам колонии 33-летнего гражданина Грузии Гелу Эрадзе по делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Донецкой народной республики.

Как установил суд, Эрадзе прибыл на Украину в марте 2022 года через пункт пропуска Краковец ради того, чтобы вступить в «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен). Мужчина прошел военную подготовку и принял участие в боевых действиях против России. Наемник воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) до июля 2023 года и заработал один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что группы наемников из Южной Кореи в числе Вооруженных сил Украины замечены на территории Сумской области.

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