В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

В Госдуму внесут законопроект о компенсации аренды жилья молодым семьям

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект о компенсации молодым семьям на аренду жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Целью настоящего Федерального закона является обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам, путем предоставления компенсации части расходов на аренду жилья», — указано в пояснительной записке.

Проект предлагает компенсацию в 50 процентов для семей с одним ребенком, 70 процентов — с двумя детьми и 100 — с тремя и более детьми. При этом претендовать на помощь смогут лишь родители, не достигшие 36 лет и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий либо не имеющие своего жилья.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким разработала законопроект, по которому предлагается бесплатно выдавать земельные участки российским семьям. Для получения земли нужно соответствовать по двум критериям — супруги должны состоять в браке не менее десяти лет и иметь минимум одного ребенка.