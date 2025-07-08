Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:52, 8 июля 2025Россия

В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

В Госдуму внесут законопроект о компенсации аренды жилья молодым семьям
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект о компенсации молодым семьям на аренду жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Целью настоящего Федерального закона является обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам, путем предоставления компенсации части расходов на аренду жилья», — указано в пояснительной записке.

Проект предлагает компенсацию в 50 процентов для семей с одним ребенком, 70 процентов — с двумя детьми и 100 — с тремя и более детьми. При этом претендовать на помощь смогут лишь родители, не достигшие 36 лет и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий либо не имеющие своего жилья.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким разработала законопроект, по которому предлагается бесплатно выдавать земельные участки российским семьям. Для получения земли нужно соответствовать по двум критериям — супруги должны состоять в браке не менее десяти лет и иметь минимум одного ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС анонсировали введение против России «самых жестких» санкций за три года

    В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

    Переговорщика при захвате российского СИЗО арестовали

    Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до смерти

    Депутаты предложили бесплатно раздавать российским семьям землю при двух условиях

    В Раде назвали главный результат атаки России на Украину

    Число жертв наводнений в Техасе превысило сто человек

    В российском регионе произошло массовое отравление водой

    В США сравнили идею создания новой партии с отправкой человека на Марс

    Бывшая жена Венсана Касселя отдохнула топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости