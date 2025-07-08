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18:49, 8 июля 2025Россия

В Подмосковье дерево расплющило машину с 12-летней девочкой внутри

Shot: Двое детей пострадали из-за ураганного ветра в Подмосковье и Ярославле
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Из-за ураганного ветра в нескольких регионах России пострадали минимум двое детей — в Подмосковье и Ярославле. Об этом пишет Shot в Telegram.

Так, в подмосковном СНТ «Центр» городского округа Клин дерево упало на ехавший по дороге Chevrolet Tahoe, внутри которого находилась 12-летняя девочка. Судя по приложенным к посту снимкам, иномарку расплющило практически до основания. В результате подростка госпитализировали с травмами.

Кроме того, в Ярославле рухнувшее из-за ветра дерево обвалило фонарный столб на девятилетнего мальчика, игравшего во дворе с пятилетним братом. Дети собирались спрятаться от урагана в подъезде, но не успели. Пострадавшего доставили в больницу с переломами. При этом младший ребенок испугался и от шока убежал, сейчас его разыскивают.

Ранее в Москве дерево упало на десятилетнюю девочку на территории одного из садовых товариществ в районе Киевского шоссе. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи застали ребенка без сознания.

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