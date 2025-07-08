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05:47, 8 июля 2025Мир

В США оценили готовность к войне с Россией

Макгрегор: США не готовы к большой войне с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Allison Dinner / Consolidated News Photos / Global Look Press

США и европейские союзники не готовы к «большой войне» с Россией. Так боеготовность западных стран оценил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? Мы не готовы», — сказал он, комментируя форум Народного фронта «Все для победы».

Макгрегор отметил, что о неготовности США к войне говорит и тот факт, что американская экономика растет крайне низкими темпами.

Ранее стало известно, что у США после ударов по Ирану могло остаться всего шесть корректируемых противобункерных бомб GBU-57, чего недостаточно для возможных будущих военных кампаний, в частности, против Китая или России.

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