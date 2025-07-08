Врач оценил шансы вернуть интерес к сексу после менопаузы

У многих женщин после наступления менопаузы пропадает интерес к сексу. Эндокринолог Рандер Алвес в разговоре с изданием Metropoles оценил шансы на восстановление полового влечения в этот период жизни.

«Важно признать, что не всем женщинам с низким либидо подойдет заместительная гормональная терапия, так как на сексуальное желание оказывает влияние большое количество факторов», — пояснил Алвес.

По словам врача, тревога и проблемы с самооценкой негативно сказываются на возбуждении даже без менопаузы. В связи с этим он посоветовал женщинам с низким либидо пройти комплексное медицинское обследование. Если никаких проблем со здоровьем нет, стоит обратиться к сексологу, а также правильно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями, заключил Алвес.

Ранее гинеколог Асият Хашукоева объяснила, почему физическая активность необходима во время менопаузы. По ее словам, таким способом можно снизить риск развития многих заболеваний.