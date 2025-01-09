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20:23, 9 января 2025Забота о себе

Женщинам назвали причину оставаться активными в менопаузу

Гинеколог Хашукоева: Физическая активность в менопаузу снижает риск остеопороза
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandra Suzi/ Shutterstock / Fotodom  

Физическая активность в менопаузу снижает риск многих заболеваний, включая остеопороз, рассказала гинеколог Асият Хашукоева. Причину оставаться активными в период угасания репродуктивной функции она назвала женщинам в Telegram-канале РНИМУ.

Прежде всего, как объяснила врач, физическая активность помогает поддерживать здоровый вес, улучшает настроение и сон, уменьшает риск развития многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии, диабет и некоторые виды рака. Кроме того, в возрасте от 45 до 55 лет существенно возрастает риск развития остеопороза, а активность помогает поддерживать здоровье костей.

Регулярные занятия спортом улучшают баланс и координацию, способствуют работе мозга, стимулируют память, концентрацию и мыслительные процессы, что особенно важно людям в возрасте, продолжила Хашукоева. Помимо этого, по ее словам, активный образ жизни благотворно влияет на эмоциональное состояние — физически активной женщине проще бороться с депрессией, стрессом и тревожностью, у нее выделяются эндорфины, гормоны радости, улучшающие настроение и общее самочувствие.

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Наконец, Хашукоева отметила, что акушеры-гинекологи рекомендуют женщинам оставаться активными в любом возрасте для поддержания здоровья репродуктивной системы. Физические упражнения улучшают гормональный баланс, нормализуют менструальный цикл, снижают риск возникновения заболеваний матки и яичников и пролапса тазовых органов, подытожилаа врач.

Ранее фитнес-тренер Роман Канеев, оценивая безопасность физической активности в менструацию, подчеркнул, что опасаться заниматься спортом в этот период цикла не стоит. Это абсолютно нормально и даже полезно для большинства женщин, заверил он.

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