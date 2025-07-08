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19:22, 8 июля 2025Наука и техника

Землю обнаружили внутри гигантской космической дыры

RAS: Земля может находиться внутри гигантской космической дыры
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gabriel Schrittwieser / 500px / Getty Images

Млечный Путь и, в частности, Земля могут находиться внутри загадочной гигантской космической дыры, из-за которой локальное космическое пространство расширяется быстрее, чем в соседних областях Вселенной. Соответствующее исследование астрономов представлено на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества (Royal Astronomical Society, RAS) в Дареме (Великобритания). Об этом сообщает RAS.

Ученые озадачились вопросом о природе хаббловского напряжения — почти десятипроцентной разнице в значении постоянной Хаббла, описывающей скорость расширения Вселенной, в локальных (в позднем мире) и глобальных (раннем) масштабах. «Возможное решение этой проблемы заключается в том, что наша галактика находится близко к центру большого локального войда», — считает астрофизик Индранил Баник из Портсмутского университета.

По его словам, это привело бы к тому, что материя под действием гравитации притягивалась бы к более плотной внешней части войда, из-за чего внутренняя часть последнего со временем сильно бы опустошилась. «По мере того как войд опустошается, скорость объектов, удаляющихся от нас, будет больше, чем если бы войда не было. Поэтому это создает видимость более быстрой скорости локального расширения», — уверен ученый.

Для того чтобы оценка астрономов была верной, Солнечная система должна находиться вблизи центра войда радиусом около миллиарда световых лет и с плотностью материи примерно на 20 процентов ниже средней для Вселенной.

По словам Баника, полученные им и его коллегами данные о барионных акустических осцилляциях — акустических волнах плотности в материи ранней Вселенной — подтверждают идею о том, что Млечный путь находится внутри локального войда.

Ранее астрофизики нашли возможное объяснение существования реликтового холодного пятна в созвездии Эридана, где температура микроволнового излучения на 70 микрокельвинов меньше, чем в окружающем пространстве, и равна 2,7 кельвина. Ученые пришли в выводу, что реликтовое холодное пятно представляет собой огромный войд — область пространства, где почти нет звезд и галактик, и темной энергии ничто не мешает замедлять расширение этого участка Вселенной.

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