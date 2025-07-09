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18:15, 9 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады объяснил поездку украинских чиновников в Рим желанием выпить апероль

Железняк: Половина правительства Украины уехала в Рим под надуманными предлогами
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: TFILM / Getty Images

Половина правительства Украины уехала в Италию под надуманными предлогами, в том числе, чтобы отдохнуть и выпить алкоголь. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Учитывая, что уже полправительства под разными предлогами поехали в Рим — кто-то выпить апероль, кто-то сделать 100500 селфи на фоне конференции, (...) заседание правительства на эту неделю отменили», — написал парламентарий.

По его словам, украинские чиновники вернутся в страну с конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Италии 10 июля, не раньше 14 июля. Причиной этого Железняк назвал необходимость представителей кабмина «еще пару дней погулять по Риму».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Она состоится в Риме, подтвердил пресс-секретарь представителя Киева Сергей Никифоров.

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