Европеец пожил в чуме оленеводов в тундре и удивился двум вещам

Переехавший в Россию тревел-блогер из Нидерландов впервые побывал на Ямале и пожил в чуме оленеводов в тундре. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

«Оленеводы живут удивительную жизнь. Для меня, городского жителя, сложно представить, как можно жить без душа, кухни, мягкой кровати, магазина рядом с домом и других удобств. Но для оленеводов это нормально и привычно. Уже много веков они хранят свои традиции», — поразился европеец.

Блогер признался, что, когда он зашел в чум, его удивили две вещи: высокая температура в помещении и его размеры. Голландец заметил, что тепло в чуме сохраняется благодаря печи, стоящей в центре.

«Когда на улице холодно, дождь или ветер, то внутри тепло, сухо и уютно. И поэтому, несмотря на отверстие сверху, которое нужно, чтобы дым уходил из чума, тут правда тепло и уютно», — удивился автор публикации.

Он добавил, что за ночь огонь в печке постепенно затухает, и к утру в помещении становится прохладно. «Но утром, когда хозяйка встала и затопила печь, чум быстро грелся снова», — добавил голландец.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку на Ямал фразой «сложно представить, что люди там могут жить». Иностранца удивила суровая местная природа.

