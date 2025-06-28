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17:33, 28 июня 2025Путешествия

Европеец описал поездку на Ямал фразой «сложно представить, что люди там могут жить»

Алина Черненко

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО / РИА Новости

Живущий в России тревел-блогер из Нидерландов впервые побывал на Ямале и встретился с оленеводами. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что он добрался до столицы Ямало-Ненецкого автономного округа — Салехарда — из Москвы. Затем они с женой отправились на вертолете в тундру. По дороге иностранец смотрел в иллюминатор и удивлялся местной суровой природе.

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«Речки, болота, деревьев нет. Просто бескрайная тундра. А чем дальше летели, тем больше белого я видел. Вот так, наверное, выглядит вечная мерзлота. Если в средине июня снег еще лежит, почва не успевает согреваться. Сложно представить, что люди там могут жить. Как?!» — такими фразами описал увиденное голландец.

Когда он вышел из вертолета, то сразу понял, почему ему советовали лететь в тундру в теплых непромокаемых сапогах — земля там постоянно мокрая, потому что из-за мерзлоты остатки снега исчезают очень медленно.

«Могу сказать, что там теплее, чем я ожидал, когда увидел эти снежные поля из вертолета. Градусов 10, наверное. Можно даже без куртки ходить, но погода дождливая сегодня», — признался автор.

Голландец также рассказал о встрече с семьей оленеводов, которая раньше никогда не принимала у себя туристов. На них была красивая национальная одежда.

«Очень здорово, что они берегут свои традиции и носят свои одежды не только когда встречают гостей и на праздниках, но и в обычной жизни», — подчеркнул он.

Ранее этот же тревел-блогер впервые искупался в проруби в Иркутске и описал впечатления фразой «русские издеваются надо мной». Европеец признался, что прежде считал подобное безумием.

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