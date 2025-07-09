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18:39, 9 июля 2025Силовые структуры

Молодой россиянин откусил нос мужчине

Во Владимирской области возбудили дело против юноши, откусившего мужчине нос
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего юноши, откусившего мужчине нос. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в декабре 2024 года в Вязниках между мужчиной и молодым человеком произошла ссора, во время которой последний набросился на оппонента и не меньше двух раз укусил его за нос. В результате юноша оторвал потерпевшему кончик и крыло носа. Мужчине пришлось более трех недель проходить лечение.

Информация о произошедшем стала известна только сейчас — подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что на Урале отец и дочь получили по пять лет за издевательства над ребенком из детдома.

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