На Западе обеспокоились из-за успеха российских компаний

Bloomberg: Успех российских компаний создает препятствие для западных брендов

Достижения российских компаний, которые заменили импорт из-за рубежа, способны создать препятствия для возвращения на рынок западных брендов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что стратегии российских компаний направлены на то, чтобы помешать оригинальным брендам вернуть себе позиции среди 140 миллионов российских потребителей.

Как отмечает автор статьи, успех российских компаний сопровождался беспрецедентным увеличением доходов. После начала СВО рост заработных плат превзошел инфляцию, что способствовало улучшению потребительских настроений после периода неопределенности. При этом повседневная жизнь оставалась стабильной, несмотря на введенные санкции.

Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что западные компании, ушедшие из России после 2022 года, столкнутся с большой конкуренцией со стороны местных ретейлеров, если захотят вернуться. Со схожими трудностями в случае потенциального возвращения в Россию, добавил он, с большой долей вероятности столкнутся и популярные в западных странах сервисы бронирования. Речь идет, в частности, о Booking.com и Airbnb.