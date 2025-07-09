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19:31, 9 июля 2025Мир

На Западе предсказали исход конфликта на Украине

Аналитик Кошкович: Конфликт закончится, когда у Украины иссякнут ресурсы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Конфликт на Украине завершится победой России, когда у Киева иссякнут ресурсы. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х.

«Деньги, боеприпасы, люди. Если хоть что-то из этого закончится, война окончена. Угадайте, чем завершится российско-украинский конфликт? Именно так, как все и предполагали 24 февраля 2022 года», — написал он.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что до конца лета вряд ли удастся достичь мирных договоренностей по украинскому конфликту. При этом он подчеркнул, что ситуация постепенно движется к осознанию необходимости завершения конфликта.

До этого Кошкович писал, что президент Украины Владимир Зеленский жертвует сотнями жизней украинских солдат, продолжая военный конфликт.

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