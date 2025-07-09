Стало известно о масштабных последствиях атаки ВСУ на российский город

Хинштейн: В результате атаки ВСУ на Рыльск повреждены ряд медучреждений

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску повреждения получили несколько зданий медицинских учреждений. О масштабных последствиях атаки на российский город стало известно из сообщения временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна в Telegram.

По данным губернатора, в списке поврежденных оказались здания скорой медицинской помощи, гараж Центральной районной больницы, а также патологоанатомическое и инфекционное отделения.

Кроме того, разрушения получили здание ремонтной мастерской, магазин, хлебозавод и административное здание агрофирмы. Из-за взрывной волны в нескольких частных и многоквартирных домах выбило окна. Также сообщается, что в городе повреждены линии электропередач, восстановлением которых занимаются сотрудники аварийных бригад.

Хинштейн заявил о продолжении работы специальной комиссии, которая проводит подомовой обход и фиксирует все выявленные в результате атаки повреждения.

Об атаке на Рыльск стало известно в ночь на 9 июля. Место ЧП и последствия удара ВСУ сняли на видео. На кадрах видно, как жители помогали тушить возникший после атаки пожар.

