Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:22, 9 июля 2025Россия

В Госдуме предложили установить требования к речи регистратора брака

Депутат ГД Буцкая призвала определить понятие традиционного бракосочетания
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На законодательном уровне нужно установить требования к торжественной речи регистратора во время проведения церемонии бракосочетания, а также определить понятие «традиционного бракосочетания». Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

Парламентарий подчеркнула, что во время проведения церемонии брачующимся нельзя шутить.

«Например, один из будущих супругов не может на вопрос "согласен ли вы?" сказать "нет". На этом бракосочетание заканчивается, даже если это была шутка», — отметила депутат.

Ранее в России предложили создать образовательные курсы для молодых отцов. Предполагается, что такие курсы будут включать практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей, а также семинары по реализации родительских прав в рамках законодательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объявили в розыск Набиуллину и Кравцова

    Россиянам рассказали о получении накопительной части пенсии

    Студентка из российского города собрала пять миллионов рублей на выпускной и исчезла

    В США заявили о необходимости призвать Зеленского завершить конфликт

    Арендодатель подглядывал за квартиранткой и попытался изнасиловать ее после разоблачения

    На Западе подтвердили уничтожение американских Patriot ударами российских «Искандеров»

    В Госдуме предложили установить требования к речи регистратора брака

    Украинский футболист ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке

    В Финляндии заявили о росте торговли рублями из-за санкций против России

    Видео увязшей в российском бездорожье «Буханки» удивило иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости