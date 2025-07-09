В Госдуме предложили установить требования к речи регистратора брака

Депутат ГД Буцкая призвала определить понятие традиционного бракосочетания

На законодательном уровне нужно установить требования к торжественной речи регистратора во время проведения церемонии бракосочетания, а также определить понятие «традиционного бракосочетания». Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

Парламентарий подчеркнула, что во время проведения церемонии брачующимся нельзя шутить.

«Например, один из будущих супругов не может на вопрос "согласен ли вы?" сказать "нет". На этом бракосочетание заканчивается, даже если это была шутка», — отметила депутат.

Ранее в России предложили создать образовательные курсы для молодых отцов. Предполагается, что такие курсы будут включать практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей, а также семинары по реализации родительских прав в рамках законодательства.