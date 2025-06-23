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14:33, 23 июня 2025Россия

В России предложили создать курсы для молодых отцов

В России предложили создать образовательные курсы для молодых отцов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

В России предложили создать образовательные курсы для молодых отцов, передает Life.ru. Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила соответствующее предложение в Администрацию президента, Росмолодежь, а также в профильные комитеты Государственной Думы.

Предполагается, что такие курсы будут включать практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей, а также семинары по реализации родительских прав в рамках законодательства. Помимо прочего, на курсах предлагают разбирать особенно распространенные ошибки в воспитательном процессе.

Авторы инициативы считают, что особенное внимание стоит уделить правовому просвещению, социально-психологическому сопровождению подростков, а также вопросам профессиональной ориентации и трудоустройства несовершеннолетних.

Ранее в России назвали лучшее время для подготовки к рождению ребенка. Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что начинать подготовку к рождению ребенка нужно с раннего детства. Также депутат отметила, что было бы неплохо, если бы ЗАГСы давали молодоженам бесплатные консультации и рекомендации к рождению ребенка.

Наряду с этим в Госдуме планируют разработать закон о предоставлении льгот российским предприятиям, руководители которых оказывают поддержку семьям своих сотрудников. Федеральный закон планируют сформировать, исходя из лучших региональных практик.

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