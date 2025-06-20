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05:31, 20 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали лучшее время для подготовки к рождению ребенка

Депутат Останина: Начинать подготовку к рождению ребенка нужно с раннего детства
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tim Bish / Unsplash

Начинать подготовку к рождению ребенка нужно с раннего детства, сообщила председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Лучшее время и способы депутат назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Тем, кто уже вступил в брак и ждет детей, поздно начинать подготовку [к рождению ребенка]. Потому что начинать ее нужно с раннего детства

Нина Останинапредседатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

«В этой части первое — это воспитание в семье. Второе — это, как бы странно не звучало, ролевые игры уже в детском саду. Третье — я говорила, говорю и буду говорить, что президент поддержал нас, рекомендовав правительству ввести в школах дополнительный курс под названием "семьеведение". Поэтому я полагаю, что это и есть то самое, с чего нужно начинать подготовку психологическую», — рассказала Останина.

Также депутат отметила, что было бы неплохо, если бы ЗАГСы давали молодоженам бесплатные консультации и рекомендации к рождению ребенка.

«Что касается уже непосредственно тех, кто понимает, что у них скоро родится ребенок, это консультации там, где молодая мама встала на учет. Причем эти консультации нужно проводить молодым родителям вместе. И это есть у нас уже. Поэтому я здесь не вижу недостатка в организации работы», — добавила парламентарий.

Тема деликатная, большие общественные слушания здесь не помогут. Это работа индивидуальная. Мне не думается, что наше врачебное сообщество к этому не готово. Другое дело, что, наверное, это должны быть специалисты особенные — и гинекологи, и педиатры, которые должны готовить молодых мам и пап

Нина Останинапредседатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства
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Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась в беседе с «Лентой.ру», что было бы правильно, если бы материнский семейный капитал выплачивался не только на первого и второго ребенка, но и на третьего, и на каждого последующего.

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