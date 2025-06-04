Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 4 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России предложили ввести маткапитал на третьего и последующих детей

Депутат Бессараб предложила ввести маткапитал на третьего и последующих детей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Было бы правильно, если бы материнский семейный капитал выплачивался не только на первого и второго ребенка, но и на третьего, и на каждого последующего, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такой инициативой депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«С 2007 года, со старта кампании, материнский семейный капитал претерпел существенные изменения. Мы ведь начинали с третьего ребеночка. Сегодня он на первого ребенка. Затем на второго дополнительно предусматривается небольшой капитал. Но мы не решаем вопросы многодетности. Может быть, уже пора посчитать и взвесить свои возможности. Может быть, на следующий бюджетный период рассмотреть возможность дополнительные выплаты на третьего и последующих деток», — отметила Бессараб.

То есть, чтобы материнский семейный капитал выплачивался не только на первого и второго, но и на третьего, четвертого или десятого ребенка. Другими словами, сколько детей в семье, столько бы семья получала материнский семейный капитал. Это было бы правильно

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом депутат отметила, что сегодня эту задачу достаточно сложно решить. Она напомнила, что на Россию наложено свыше 30 тысяч санкций.

«Но стремиться к этому следует», — заключила она.

Ранее Бессараб не поддержала идею председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой об увеличении материнский семейный капитал за рождение первого ребенка для женщин до 24 лет еще на один миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

    Появились кадры из атакованного ВСУ российского региона

    Трамп захотел увеличить добычу полезных ископаемых и производства оружия

    Валиева показала фото в платье с разрезом на животе

    Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на Крым

    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге

    В Польше резко ответили на призыв Украины к общей борьбе

    Россиян предупредили об опасных последствиях публикации кадров атак украинских дронов

    44-летняя Ким Кардашьян в бикини показала роскошный гардероб

    Любителей одной сексуальной практики предупредили о риске опасных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости