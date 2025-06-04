В России предложили ввести маткапитал на третьего и последующих детей

Депутат Бессараб предложила ввести маткапитал на третьего и последующих детей

Было бы правильно, если бы материнский семейный капитал выплачивался не только на первого и второго ребенка, но и на третьего, и на каждого последующего, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такой инициативой депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«С 2007 года, со старта кампании, материнский семейный капитал претерпел существенные изменения. Мы ведь начинали с третьего ребеночка. Сегодня он на первого ребенка. Затем на второго дополнительно предусматривается небольшой капитал. Но мы не решаем вопросы многодетности. Может быть, уже пора посчитать и взвесить свои возможности. Может быть, на следующий бюджетный период рассмотреть возможность дополнительные выплаты на третьего и последующих деток», — отметила Бессараб.

То есть, чтобы материнский семейный капитал выплачивался не только на первого и второго, но и на третьего, четвертого или десятого ребенка. Другими словами, сколько детей в семье, столько бы семья получала материнский семейный капитал. Это было бы правильно Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом депутат отметила, что сегодня эту задачу достаточно сложно решить. Она напомнила, что на Россию наложено свыше 30 тысяч санкций.

«Но стремиться к этому следует», — заключила она.

Ранее Бессараб не поддержала идею председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой об увеличении материнский семейный капитал за рождение первого ребенка для женщин до 24 лет еще на один миллион рублей.

