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08:54, 9 июля 2025Мир

В Конгрессе отреагировали на резкие заявления Трампа о Путине

Axios: В Сенате поддержали все более критические высказывания Трампа о Путине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

«Ястребы» из числа республиканцев в американском Сенате с энтузиазмом поддержали все более критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает портал Axios.

«Я очень рад, что президент Трамп понял, что Путин его обманывает», — признался сенатор-республиканец Джон Корнин.

Его коллега Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Трамп, по его мнению, «точно подметил игры, в которые играет Путин». Он добавил, что Сенат в скором времени примет инициированный им законопроект о «сокрушительных санкциях» против России.

Ранее Трамп рассказал о своем недовольстве Путиным. По его словам, заявления российского лидера всегда звучат хорошо, но в итоге ни к чему не приводят.

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