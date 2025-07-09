В Конгрессе отреагировали на резкие заявления Трампа о Путине

Axios: В Сенате поддержали все более критические высказывания Трампа о Путине

«Ястребы» из числа республиканцев в американском Сенате с энтузиазмом поддержали все более критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает портал Axios.

«Я очень рад, что президент Трамп понял, что Путин его обманывает», — признался сенатор-республиканец Джон Корнин.

Его коллега Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Трамп, по его мнению, «точно подметил игры, в которые играет Путин». Он добавил, что Сенат в скором времени примет инициированный им законопроект о «сокрушительных санкциях» против России.

Ранее Трамп рассказал о своем недовольстве Путиным. По его словам, заявления российского лидера всегда звучат хорошо, но в итоге ни к чему не приводят.