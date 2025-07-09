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18:34, 9 июля 2025Силовые структуры

В России отменен срок давности для поиска коррупционного имущества

Генпрокурор РФ Краснов отменил срок давности в поиске коррупционных активов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российским прокурорам поручено выявлять неправомерно нажитое имущество и изымать незаконные активы через суд в доход государства, несмотря на сроки давности. Соответствующие поправки генпрокурором России Игорем Красновым внесены в приказ «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции», передает РИА Новости.

В документе указано, что прокуроры могут подавать иски об изъятии коррупционного имущества, исходя из того, что в законодательстве нет срока, ограничивающего такую возможность.

При противодействии коррупции сотрудники надзорного ведомства принимают меры к установлению имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, а также полученного в результате должностных злоупотреблений или несоблюдения антикоррупционных запретов. В каждом таком случае прокуроры должны обращаться с иском в суд и добиваться конфискации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд конфисковал имущество общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей у бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области экс-полковника Сергея Мойсеенко.

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