Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:56, 10 июля 2025Наука и техника

Британские Land Rover захотели заменить «корейскими Humvee»

Kia предложит тактический автомобиль KLTV для замены Land Rover британской армии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Южнокорейская компания Kia хочет предложить легкий тактический автомобиль KLTV в качестве замены внедорожников Land Rover британской армии. Лондон пригласил корейского производителя и другие компании поучаствовать в соответствующей программе, пишет Defence Blog.

Программа стоимостью 1,1 миллиарда долларов предполагает замену устаревших Land Rover Defender. С 2027 по 2033 год военные хотят получить 1400 новых машин в 12 модификациях. Kia представит британской армии KLTV, который называют «корейским Humvee» из-за внешнего сходства с американской машиной.

KLTV с колесной формулой 4х4 получил усиленную раму, созданную на основе детали гражданского внедорожника Mohave. Производитель подчеркивает, что бронированная версия KLTV примерно вдвое дешевле аналогичного Humvee, а его двигатель на 20 процентов мощнее.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Помимо Kia, в конкурсе на новый армейский автомобиль примут участие Land Rover, Jeep и Volkswagen.

В июне стало известно, что французская армия получит новые бронеавтомобили Serval в антидроновой конфигурации. Serval LAD оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пушкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп разочарован». Рубио встретился с Лавровым. Какие предложения передала Россия по конфликту на Украине?

    Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

    Крупнейший поставщик шоколада ухудшил прогноз мировых продаж

    Раскрыта дата начала продаж кроссовера «Москвич 8»

    Доллару предсказали очередной виток нестабильности

    Россиянам назвали самую популярную пластику

    В Литве раскрыли подробности об упавшем на ее территории беспилотнике

    В Азербайджане арестовали служивших в ЧВК «Вагнер»

    Легендарную российскую киностудию изменят

    Захарова рассказала о подмигивающем Лаврову Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости