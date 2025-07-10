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17:06, 10 июля 2025Силовые структуры

Дело бывшего главы ракетно-космической корпорации о плавучем космодроме закрыли

РЕН ТВ: Суд прекратил дело экс-главы РКК «Энергия» Лопоты об ущербе в 4 млрд руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Суд прекратил производство по уголовному делу против бывшего президента ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», входящей в «Роскосмос», Виталия Лопоты об ущербе на четыре миллиарда рублей при запуске плавучего космодрома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дело закрыто из-за истечения сроков давности.

Расследование по махинациям при покупке платформы плавучего космодрома «Морской старт» завершилось еще в 2021 году. Лопота был единственным обвиняемым по делу. Следственный комитет (СК) России установил, что он незаконно использовал выделенные на проект средства на погашение долгов участников «Морского старта», покупку оборудования и другие цели.

Экс-главу «Энергии» обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сам он отрицал вину и настаивал на законности своих действий.

Уголовное дело о злоупотреблениях при реализации проекта было возбуждено 14 апреля 2014 года по итогам проверки «Роскосмоса», проведенной в 2013 году, и материалов ФСБ, в которых говорилось, что участники проекта причинили ущерб в один миллиард рублей.

Тогда Лопоту заключили под домашний арест, но позже ему изменили меру пресечения. В июле 2014 года стало известно, что он был освобожден от должности президента РКК «Энергия». Позже Лопота занял пост вице-президента Объединенной ракетно-космической корпорации, но вскоре покинул и эту должность.

Работы по созданию плавучего космодрома, который на тот момент являлся международным проектом, начались в 1995 году. В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве.

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