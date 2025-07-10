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20:24, 10 июля 2025Экономика

Курсы доллара и евро рухнули

Курсы доллара и евро на межбанковском рынке РФ упали до минимумов с 2023 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В четверг, 10 июля, курсы доллара и евро на межбанковском рынке РФ упали ниже 75 и 87 рублей соответственно, достигнув минимальных значений с 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки «Финам».

На минимуме котировки американской валюты падали до 74,04 рубля, а европейской — до 86,51 рубля. К 20:10 по московскому времени курс доллара находился на уровне в 74,05 рубля, евро — на отметке в 86,5 рубля. Столь низких значений не фиксировалось на протяжении последних нескольких лет. Американская валюта к тому времени ослабла на 5,23 процента, а европейская потеряла в стоимости 5,64 процента.

Фундаментальных факторов для столь резкого падения курсов основных мировых валют нет. Ближайший налоговый период в России начнется в разгар второй половины июля, а мировые цены на нефть продолжают падать на фоне положительной статистики по запасам сырья в США. Прогресса в переговорах по поводу прекращения огня на Украине пока также не наблюдается.

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Ряд экспертов сходится во мнении, что подобная аномалия на российском валютном рынке продлится недолго. Уже к началу осени на фоне ожидаемого падения цен на основные виды экспортной продукции РФ курс доллара пробьет психологическую отметку в 100 рублей, прогнозирует старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, в свою очередь, полагает, что котировки американской валюты вплотную приблизятся к этому уровню чуть позже, ближе к концу декабря.

Если эти прогнозы сбудутся, курс доллара вернется к оптимальному для российских экспортеров уровню, отмечает глава ВТБ Андрей Костин. При подобном раскладе можно будет рассчитывать на рост поступлений в федбюджет от продажи энергоресурсов и снижение дефицита госказны. Нынешний же курс американской валюты является во многом вредным для российской экономики, резюмировал он.

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