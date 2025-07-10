Психолог назвала способ рассказать ребенку о существовании «плохих людей»

Психолог Аныкина: Разговор с ребенком о плохих людях важно начинать вовремя

Маленькому ребенку важно жить в убеждении, что все хорошие и добрые и любят его, однако в какой-то момент ему приходится дать понять, что мир не так безопасен, как хотелось бы, сообщила детский психолог для родителей Александра Аныкина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала правильный способ рассказать ребенку о существовании «плохих людей».

«И этот разговор мы начинаем, часто сами того не ведая, очень рано. Когда мама не ругает за разлитое молоко, а бабушка ругает. Мы обсуждаем с ребенком, что люди реагируют по-разному. Смотри, в сказке зайчик поступил так, а лисенок так — персонажи поступают по-разному. Потихоньку, в ходе обыденных разговоров, ребенок учится понимать: люди разные, они разное любят, разное не любят, в разных ситуациях ведут себя по-разному, выглядят по-разному и прочее», — поделилась психолог.

При этом мир ребенка еще черно-белый и ему понятно, что Карабас-Барабас плохой, а Винни Пух хороший, указала собеседница «Ленты.ру». По мере же взросления он учится распознавать чувства и его мир усложняется, добавила она.

В какой-то момент мы объясняем ему, что на детской площадке мальчик дерется не потому, что он плохой, а, возможно, он просто устал или разозлился Александра Аныкина детский психолог

Когда ребенку становится доступно понимание того, что все люди разные, наступает время важного разговора про плохих людей, так как есть шанс, что за маской хорошего дяди с мороженым в руке он сможет распознать «чужака», отметила эксперт.

«Говорить об этом нужно просто, честно и прямо. "Я испугалась, когда ты от меня убежал, потому что не все люди хорошие. Есть те, кто любит обижать детей. Может даже украсть ребенка. Я никогда этого не допущу, но и ты не теряй меня из виду". "Нет, тебе нельзя одному пойти в магазин, потому что вокруг не все люди добрые, кто-то может тебя обидеть, украсть. Я такого не допущу, поэтому пойдем вместе"», — привела примеры специалист.

Как правило, образ «плохого» человека ассоциируется у ребенка с образами из сказок: Карабаса-Барабаса, Бармалей и прочих, обозначила психолог. Но по мере роста малыша важно объяснить ему, что таким может быть не только незнакомый страшный человек с бородой, а любой взрослый, который нарушает твои границы: сосед, дядя, друг семьи, добавила она.

«Первое, что нужно донести: "Никогда не разговаривай с незнакомцами и никуда с ними не уходи. Стой на месте и кричи "чужой"". Второе: "Если кто-то трогает тебя там, где нельзя, сразу беги к родителям, даже если хорошо знакомый тебе человек". А до этого мы обсуждаем границы тела, "правило трусиков", "правило щекотки". Третье: "Никогда не храни секретов от родителей. Нет такого секрета, который нельзя было бы рассказать маме или папе"», — рассказала Аныкина.

Чтобы это правило работало, ребенку важно ощущать безопасность в отношениях с родителями. Если он боится, что его будут ругать за что-то, накажут — вероятнее всего, он будет более скрытен, что небезопасно Александра Аныкина детский психолог

Как только ребенку становится доступен интернет, с ним стоит регулярно разговаривать о том, что за аватаркой милого мальчика или девочки может скрываться плохой взрослый, обратила внимание психолог. Тут могут прийти на помощь фильмы об обманутых детях, книги о безопасности в сети и прочее, отметила она.

«Когда ребенок начинает гулять один или ходить в школу без сопровождения, эти разговоры о безопасности мы повторяем регулярно. Здорово, если есть возможность посетить тренинги по безопасности. Там его научат обращаться за помощью к другим взрослым, если ему тревожно, не входить в одиночку в подъезд и так далее», — высказалась эксперт.

Мы, как родители, не можем защитить ребенка от всех ужасов мира. Но мы можем повысить вероятность того, что в сложной ситуации он вспомнит что-то, о чем мы ранее разговаривали Александра Аныкина детский психолог

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